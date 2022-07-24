أمانة مجلس الوزراء توافق على تعيين المشمولين بقانون الفصل السياسي

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد، عن موافقة وزارة المالية على تعيين المشمولين بقانون الفصل السياسي.

وقالت الأمانة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت استحصال الموافقات الأصولية لاستحداث الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة، الذين تم توزيعهم للسنوات (2020، 2021، 2022)".

واضافت ان "الموافقة جاءت بناء على المخاطبة التي أجرتها لجنة الأمر الديواني (25 لسنة 2020) في دائرة شؤون المفصولين السياسيين مع وزارة المالية".

وطالبت الدائرة "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بإرسال البيانات والقرارات الصادرة إلى وزارة المالية لغرض أخذ اللازم".