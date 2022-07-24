شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر تتقدم بسؤال موجه للحكومة بشأن كوبرى السادات فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه الى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزيرة البيئة بشأن ما جري تداوله إعلاميًا من تعد ملحوظ لكوبري السادات الجديد، الجاري إنشائه والمزمع افتتاحه الشهر القادم، علي شاطئ البوريفياج في الإسكندرية وسط حالة من سخط الأهالي.

يأتي ذلك عملاً بحكم المادة 129 من الدستور والمواد (198: 211) من اللائحة الداخلـية لمجلـس النـواب، وقالت النائبة أميرة صابر :"وإذ نتفهم ما يقال عما سيقوم به المشروع الجديد من فك حالة الاختناق المروري في المنطقة نفسها، وإذ نفترض قيام الهيئة القائمة على المشروع بإقامة "الدراسات المرورية، أبحاث التربة، الدراسات المساحة ودراسات التخطيط المروري والدراسات المعمارية والإنشائية" اللازمة حسب تصريحات جهاز تعمير الساحل الشمالي، فإننا نتساءل عن مدي توافق ذلك المشروع مع القانون رقم 147 لسنة 2021، والذي يحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلي داخل اليابسة".

وطالبت بمدي توافق المشروع مع القانون سابق ذكره، وهل يسمح القانون بالبناء فوق الشاطئ من الأساس، وكيف تحصل جهاز تعمير الساحل الشمالي علي الرأي القانوني في ذلك الأمر؟، متسائلة هل قام الجهاز القائم على المشروع بدراسة كل البدائل المطروحة لحل الاختناق المروري دون التسبب في ضرر للشاطئ او للطابع البيئي العريق لمدينة الإسكندرية؟.