إيران نفذت السبت أول عملية إعدام علنية منذ أكثر من عامين

أفادت منظّمة غير حكوميّة بأنّ إيران نفّذت السبت أوّل عمليّة إعدام علنيّة منذ أكثر من عامين عبر شنق رجل أدين بقتل شرطي، وسط تزايد القلق من القمع المتزايد في البلاد.

وقالت منظّمة حقوق الإنسان الإيرانيّة غير الحكوميّة ومقرّها النروج استناداً إلى معلومات نقلتها وسائل إعلام إيرانيّة رسميّة، إنّ العامل إيمان سابزكار الذي دين بقتل شرطي في شباط/فبراير 2022 في مدينة شيراز جنوبي إيران، أعدِم شنقاً في الصباح الباكر في مسرح الجريمة. وكانت المحكمة العليا أكّدت أوائل تموز/يوليو الحكم عليه بالإعدام علناً.

وقال مدير المنظّمة محمود أميري مقدم «إنّ استئناف هذه العقوبة الوحشيّة في الأماكن العامّة يهدف إلى تخويف الناس وترهيبهم حتّى لا يتظاهروا»، داعياً المجتمع الدولي إلى الردّ بحزم والاحتجاج على هذه الممارسة التي تعود إلى «القرون الوسطى».

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي زُعم أنّها لعمليّة الإعدام، رجلاً يرتدي زي المساجين معلّقاً على ارتفاع أمتار عدّة من الأرض بحبل مثبت على رافعة شاحنة.