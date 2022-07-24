نشطاء المناخ ينظمون ما اسموه احتجاجاً على الموت في اسكتلندا

23 يوليو , 2022
غلاسغو: نظم نشطاء المناخ ما اطلقواعليه احتجاجا على الموت في وسط مدينة غلاسغو، للمطالبة باتخاذ إجراء، بعد أن سجلت بريطانيا أعلى درجات حرارة على الإطلاق، أوائل هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم السبت أن حركة «تمرد ضد الانقراض»، عرقلت شارع «بوكانان» وهو أحد أكثر مناطق التسوق ازدحاماً في المدينة، حيث سجلت أجزاء من بريطانيا درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.
ورقد نشطاء في المدينة الاسكتلندية على الأرض وغطوا أنفسهم بملاءات بيضاء، عليها لافتات معلقة على «الجثث» تحمل أسباب الوفاة، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والمجاعة وندرة المياه.
وتوقف المتفرجون لمشاهدة الحدث، بينما دوي قرع الطبول الكئيب عبر منطقة التسوق المشهورة.
وكانت اسكتلندا قد سجلت أعلى درجات حرارة في التاريخ يوم الثلاثاء الماضي، حيث سجلت 35,1 درجة مئوية.
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