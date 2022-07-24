24 يوليو , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
قال قصر الإليزيه في بيان اليوم السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
كما حث ماكرون على إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين قال إنهم «محتجزون تعسفياً» في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الإليزيه: فرنسا تبلغ إيران خيبة أملها لعدم إحراز تقدم في المحادثات النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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