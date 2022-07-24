الإليزيه: فرنسا تبلغ إيران خيبة أملها لعدم إحراز تقدم في المحادثات النووية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

قال قصر الإليزيه في بيان اليوم السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما حث ماكرون على إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين قال إنهم «محتجزون تعسفياً» في إيران.