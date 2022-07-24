انت الان تتابع خبر استقدام برلمانية سابقة تسلمت رواتب اثنين من حمايتها رغم كونهم مفقودين! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحق عضو مجلس نوَّابٍ أسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال الأشخاص المعھود بھا إليه.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن أمر الاستقدام، إلى أنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام عضو مجلس نوَّابٍ أسبق؛ لقيامها بتسلُّم رواتب اثنين من مُنتسبي حمايتها؛ رغم كونهما مفقودين بعد احتلال عصابات داعش الإرهابيَّـة لمدينة الموصل.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر أنَّ المادة (340) نصَّت على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه.