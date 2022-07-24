ارتفاع حصيلة قتلى السيول في إيران

وقال خوبيار وفق ما نقلته وكالات أنباء إيرانية، إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة استهبان الواقعة في ضواحي سلطان شهباز أدت إلى فيضان سد رودبال، ما ادى الى مصرع 21 شخصا وفقدان شخصين".

وأضاف، أنه "تم إرسال 30 فريقا للبحث والإنقاذ والاستطلاع، والإنقاذ الجوي إلى المنطقة".



وتقع مدينة استهبان على بعد 174 كيلومترًا الى الشرق من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.