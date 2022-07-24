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روسيا تعلن حالة تأهب 'برتقالية' بسبب موجة الحر

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر على موقعه الرسمي: "درجة شدة الظواهر الخطرة "البرتقالية" وتعني أن الجو خطير".

وأضافت، أنه "يستمر سريان مفعول التحذير من الحرارة الشديدة التي تصل إلى 30-32 درجة في موسكو من الساعة 12.00 إلى 18.00 هذا اليوم الأحد 24 يوليو".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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