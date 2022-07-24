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انهيار جبلي في الصين يتسبب بمصرع وإصابة 16 شخصا

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.
وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين.

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.


وأضافت السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ عنه جارية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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