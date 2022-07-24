إخماد حريق داخل مستشفى الإسكندرية العام – عاجل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها أخمدت حادث حريق اندلع بكافتريا داخل مستشفى الإسكندرية العام وسيّطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير".

وأشار البيان إلى أن "فرقها منعت توسع النيران وانتشارها إلى باقي أنحاء المستشفى من دون أي أضرار بشرية"، مبيّناً أن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

