انت الان تتابع خبر الوافد الجديد يحسم كلاسيكو الأرض لصالح برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-24 | 07:34
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الخليج 365 - متابعة
تغلب نادي برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف واحد مقابل لاشيء في اللقاء الودي الذي جري على ملعب "كشمان فيلد" بمدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية ضمن استعداداتهما للموسم الجديد (2022-2023).
تغلب نادي برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف واحد مقابل لاشيء في اللقاء الودي الذي جري على ملعب "كشمان فيلد" بمدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية ضمن استعداداتهما للموسم الجديد (2022-2023).
وسجل هدف المباراة الوحيد لبرشلونة، الوافد الجديد للنادي اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة (27) من المباراة بتسديدة صاروخية عجز عن ردها الحارس البلجيكي كورتوا.
وكان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قد وضع لافتة استفزازية قبل المباراة في أحد شوارع المدينة الأمريكية تحمل عبارة: "إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيجاس للعب، سنلعب، لكن لا تقلقوا، ما يحدث في فيجاس يبقى في فيجاس".
وكان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قد وضع لافتة استفزازية قبل المباراة في أحد شوارع المدينة الأمريكية تحمل عبارة: "إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيجاس للعب، سنلعب، لكن لا تقلقوا، ما يحدث في فيجاس يبقى في فيجاس".