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الوافد الجديد يحسم كلاسيكو الأرض لصالح برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-24 | 07:34

الوافد الجديد يحسم كلاسيكو الأرض لصالح برشلونة

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الخليج 365 - متابعة

تغلب نادي برشلونة على غريمه التقليدي بهدف واحد مقابل لاشيء في اللقاء الودي الذي جري على ملعب "كشمان فيلد" بمدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية ضمن استعداداتهما للموسم الجديد (2022-2023).

وسجل هدف المباراة الوحيد لبرشلونة، الوافد الجديد للنادي اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة (27) من المباراة بتسديدة صاروخية عجز عن ردها الحارس البلجيكي كورتوا.

وكان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قد وضع لافتة استفزازية قبل المباراة في أحد شوارع المدينة الأمريكية تحمل عبارة: "إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيجاس للعب، سنلعب، لكن لا تقلقوا، ما يحدث في فيجاس يبقى في فيجاس".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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