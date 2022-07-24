الوافد الجديد يحسم كلاسيكو الأرض لصالح برشلونة

وسجل هدف المباراة الوحيد لبرشلونة، الوافد الجديد للنادي اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة (27) من المباراة بتسديدة صاروخية عجز عن ردها الحارس البلجيكي كورتوا.

وكان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قد وضع لافتة استفزازية قبل المباراة في أحد شوارع المدينة الأمريكية تحمل عبارة: "إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيجاس للعب، سنلعب، لكن لا تقلقوا، ما يحدث في فيجاس يبقى في فيجاس".

