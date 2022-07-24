شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيل و6 مصابين في إطلاق نار بسياتل الأمريكية.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي رجل يبلغ من العمر 32 عاما، من مدينة تاكوما حتفه وأصيب 6 آخرون خلال إطلاق نار بإحدى ضواحي سياتل.

تفاصيل إطلاق نار بسياتل الأمريكية

وذكرت الشرطة الأمريكية أن "إطلاق النار وقع خلال مشادة في تجمع كبير في وسط مدينة رينتون".



ولم تلق الشرطة القبض على أية أشخاص فيما تواصل التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة "ذا سياتل تايمز".

وذكرت شرطة رينتون أنه تم نقل الـ6 مصابين إلى مستشفيات محلية.



وذكر المحقق روبرت أونيشي أنه اعتبارا من صباح اليوم لم تتوصل الشرطة إلى عدد الأشخاص الذين أطلقوا النار، لكن تم العثور على 4 مسدسات وعدة فوارغ طلقات على الأرض. ولم يتم تحديد سبب المشادة.

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص السبت عندما فتح مسلح النار من سيارته مستهدفا مجموعة من الأشخاص يشاركون في مراسم جنازة بكنيسة بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية، حسبما أفاد تقرير إخباري.



وذكرت صحيفة "شيكاغو صن-تايمز" أن إطلاق النار حدث بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي عندما تجمع أفراد أسرة، كانوا يشاركون في جنازة، لإلتقاط صورة خارج كنيسة يونيفرسال المعمدانية بحي روزلاند في شيكاغو.

ووفقا للصحيفة، فقد أصيب شاب،20 عاما في البطن والكتف والساق، ورجل،37 عاما في الفخذ الأيمن. تم نقل كلاهما إلى مستشفى روزلاند.كما نقل شاب،25 عاما، إلى مركز كرايست الطبي في أوك لاون إثر إصابته برصاصة في ظهره.

وقالت الشرطة إن الثلاثة في حالة جيدة.

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالكنيسة بعد إطلاق النار، ولم يلق القبض على أي مشتبه به فيما يتصل بالحادث، حسب الصحيفة.



ذكرت الشرطة الأمريكية أن رجلا "32 عامًا" من مدينة تاكوما لقي حتفه وأصيب ستة آخرون خلال إطلاق نار وقع خلال مشادة صباح "السبت" في تجمع كبير في وسط مدينة رينتون.

ولم تلق الشرطة القبض على أية أشخاص فيما تواصل التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة "ذا سياتل تايمز".

وذكرت شرطة رينتون أنه تم نقل الستة مصابين إلى مستشفيات محلية.

وذكر المحقق روبرت أونيشي أنه اعتبارًا من صباح اليوم لم تتوصل الشرطة إلى عدد الأشخاص الذين أطلقوا النار، لكن تم العثور على أربعة مسدسات وعدة فوارغ طلقات على الأرض. ولم يتم تحديد سبب المشادة.

كما أفادت شبكة ABCNEWS بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل في إطلاق نار على حشد في إحدى ضواحي سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، وذلك وفقًا لموقع "روسيا اليوم"

وقالت الشرطة إن الحادث وقع نحو الساعة الواحدة صباحا في منطقة رينتون في سياتل بواشنطن، مشيرة إلى أن المصابين تم معالجتهم في مكان الحادث، فيما أكدت وفاة أحد حدهم.

وأضافت أن التحقيق الأولي يشير إلى أن إطلاق النار نتج عن نزاع خارج التجمع كبير، مرجحة أن وجود أكثر من مشتبه به واحد.