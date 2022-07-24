شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن الدولي يحدد موعدًا لعقد جلسة طارئة لبحث "الاعتداء" التركي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد سويعات من توجيه وزارة الخارجية العراقية طلبًا لمجلس الأمن لعقد جلسة لبحث "الاعتداء" التركي، استجاب الأخير، وحدد الثلاثاء موعدًا لها.

وقال مصدر دبلوماسي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على طلب العراق حدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل موعدًا لجلسة طارئة بخصوص الاعتداء التركي على الأراضي العراقية".



وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول "الاعتداءات" التركية، السبت، تقديم 296 مذكرة احتجاج على "التدخلات" التركية، مشيرًا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب إلى منطقة القصف الذي أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين".

ولفت إلى أن "الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية"، مشيرا إلى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى تذكيره بالحاجة إلى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق".

وتابع أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد".

وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، توجيهها رسالة شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول "الاعتداء" التركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.

قالت الخارجية العراقية إنها وجهت شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الإعتداء التركي على منتجع سياحي في محافظة دهوك، مطالبة بعقد جلسة طارئة حول الأمر واستصدار قرار دولي بشأن الاعتداء، الذي نفت أنقرة مسؤوليتها عنه.

وطالبت الخارجية العراقية مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة حول القصف الصاروخي الذي تعرض له منتجع سياحي في دهوك

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم أن العراق وجه شكوى إلى مجلس الأمن الدوليبشأن هجوم صاروخي نُسب إلى تركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك الأسبوع الماضي.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان صحفي إن "وزارة الخارجيَّة وجهت شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ لعقد جلسة طارئة حول الإعتداء التركيّ في محافظة دهوك".



وعقد البرلمان العراقي امس جلسة لمناقشة تداعيات القصف الذي تتهم العراق تركيا بتنفيذه وطال منتجعًا سياحيًا في محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص بينهم طفلة بعمر عام وإصابة 29 آخرين.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وحضور وزراء الخارجية والدفاع وقادة عسكريين، لمناقشة تداعيات القصف التركي والعمليات المسلحة في مناطق إقليم كردستان.