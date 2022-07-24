شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي في مستهل جولته الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية بمستهل جولته الإفريقية.

وتعد جولة لافروف هي الأولى له منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا 24 فبراير الماضي.

وقالت وكالة "تاس" الروسية، إن مصر هي الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولة أفريقية تستغرق 5 أيام، يزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا.

وأكدت الوكالة أن الوزير الروسي سيلقي خلال زيارته القاهرة كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف صباح الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

كما يجتمع لافروف مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حيث يلقي كلمة أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، أنه من المقرر أن تتضمن الجولة في الفترة بين 24 وحتى 28 يوليو الجاري، زيارة إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي مصر، سيلتقي لافروف بمسؤولين يحاولون رفع مستوى العلاقات القوية مع روسيا لمستوى علاقتهم الوثيقة بالولايات المتحدة التي سعت مع قوى غربية أخرى إلى عزل روسيا من خلال فرض عقوبات صارمة عليها.

وقال لافروف في تصريحات إعلامية، إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة.

وقالت وكالة "رويترز" إن الجولة الأفريقية لوزير الخارجية الروسي محاولة من موسكو للاستفادة من رغبة بعض الدول في الانضمام إلى تحالفات غير غربية، في الوقت الذي تقاوم فيه روسيا الانتقادات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدرا رئيسيا في السنوات الأخيرة للقمح والأسلحة وكذلك للسائحين حتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعقيد خطط السفر.