شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميناء أوديسا تحت القصف الروسي.. واتفاق الحبوب في مهب الريح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الأوكراني، أن صواريخ روسية أصابت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا، بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر الأسود لاستئناف صادرات الحبوب.

واعتبرت أوكرانيا أن روسيا وجهت "صفعة" إلى الأمم المتحدة وتركيا بعد الهجوم على ميناء أوديسا.

وكتبت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا على تليجرام: "هاجم العدو ميناء أوديسا التجاري بصواريخ كروز من طراز كاليبر، وأسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء".

آثار القصف

أعلن حاكم منطقة ماكسيم مارشنكو الأوكرانية، السبت، أن الضربات الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا، أسفرت عن وقوع إصابات، دون أن يحدد عدد الأشخاص الذين أصيبوا.

وقال مارشينكو في بيان مصور على وسائل التواصل الاجتماعي: "للأسف، أصيب بعض الأشخاص. البنية التحتية للميناء تضررت"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ميناء أوديسا

في السياق، أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، أن روسيا تدمر كل السبل لنقل الحبوب عبر البحر الأسود، مبينًا أن موانئ بلاده تتعرض لهجوم روسي متواصل.

وقال تاراس كاشكا، إن روسيا تنتهك اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة في تركيا، محملًا موسكو مسؤولية استهداف ميناء أوديسا.

أنتوني بلينكن

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بشدة بالهجوم الصاروخي الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الصاروخي الروسي الذي وقع، السبت، مضيفا أن روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم.

وتابع بلينكن في بيان أن الهجوم يقوض جهود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال المواد الغذائية الضرورية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الهجوم يقوض جهود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال المواد الغذائية الضرورية للأسواق العالمية.

أنطونيو غوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الروسي على ميناء أوديسا.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن الأمين العام يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أفيد عنها اليوم على ميناء أوديسا الأوكراني.

وأضاف أنه لا بد من التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا.

ماريا زاخاروفا

وفي المقابل، انتقدت الخارجية الروسية، إدانة الأمم المتحدة لهجوم أوديسا في أوكرانيا "دون تحقق".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، عبر حسابها في قناة "تيلجرام"، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين "بلا تحقق" الهجمات على أوديسا ولا يدين هجمات كييف على دونباس.

خلوصي أكار

كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو "لا علاقة لها" بالضربات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.

وأضاف أكار في بيان، أنه خلال اتصالاتنا مع موسكو، أخبرنا الروس أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وبالتفصيل.

اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

ووقعت روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول، اتفاقا بدعم من الأمم المتحدة، يسمح بإعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لتصدير الحبوب.

ومنذ اندلاع الأزمة في شهر فبراير من العام الجاري، تكدست ملايين الأطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية لعدم إمكانية تصديرها بسبب النزاعات العسكرية، ما تسبب في نقص عالمي في السلع الأساسية ترتب عليه ارتفاع الأسعار.

وتعد كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الغذاء في العالم.