ولي العهد يجري مباحثات رسمية مع رئيس كازاخستان

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وقد أجريت لتوكاييف مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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