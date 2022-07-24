شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. جوارديولا يحسم مصير مهاجمه وعرض مُغري يُبعد صفقة نارية عن السيتيزن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة في آخر أخبار مانشستر سيتي اليوم، من بينها عرضًا مُغريًا يُبعد صفقة نارية عن السيتيزن.



ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار مانشستر سيتي اليوم السبت الموافق 23 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:



مانشستر سيتي يرفض بيع مهاجمه الشاب

ليام ديلاب

وأكدت تقارير صحفية أن ليام ديلاب مهاجم مانشستر سيتي، ظهر على رادار العديد من الأندية من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، اليوم السبت، فإن ساوثهامبتون، حاول ضم ليام ديلاب، حيث قدم عرضًا بمبلغ "16 مليون باوند".

مانشستر سيتي رفض التفريط في خدمات صاحب الـ 19 عامًا، ولكن في حال حصل على عرض مالي أكبر من المحتمل أن يوافق على رحيله.

محرز يتحدث عن هالاند

هالاند

وقال محرز، في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "هالاند إضافة جيدة جدًا للفريق، كما قلت من قبل. إنه لاعب جيد جدًا، وهو شاب".

وتابع: "سيكون من الجيد وجوده معنا، لا أعرف كيف يمكننا اللعب معًا، سنرى كيف يحدث الاتصال بيننا".

وأضاف: "هالاند يمتلك صفات مختلفة عن رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس، لكنها لن تغير الطريقة التي نلعب بها، ولقد لعبنا بهذه الطريقة تحت قيادة بيب منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، جاء لاعبون وآخرون رحلوا، وما زلنا بنفس الطريقة".

واختتم، عن مواجهة البايرن: "بايرن ميونيخ فريق كبير، ستكون مباراة جيدة جدًا، لسنا بأتم جاهزية، لذلك ستكون المباراة مثل التدريب بالنسبة لنا".

آرسنال يُغري ساكا بعد اهتمام مانشستر سيتي

ساكا



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن آرسنال يرغب في جعل ساكا، من ضمن اللاعبين الذين يحصلون على راتب مالي كبير، بعد اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه.

وأوضحت أن ساكا يتبقى له عامين في عقده مع آرسنال ويحصل على أجر يبلغ 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما عرض مسؤولي على ساكا عرضًا لتجديد عقده مقابل 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

مانشستر سيتي يواجه بايرن ميونيخ

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بنظيره بايرن ميونيخ الألماني، في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء ودي.