الرصاص الحي يصيب 6 فلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب ستة فلسطينيين أمس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي بلدة كفر فور انطلاقها بإطلاق كثيف للرصاص صوبها، ما أجبر العشرات على الانسحاب من المكان، لتندلع مواجهات امتدت إلى شوارع البلدة وأزقتها.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين متمركزين عند الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء في الخليل، ليقوم على إثرها جنود الاحتلال المدججين بالسلاح باقتحام وسط المدينة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني.