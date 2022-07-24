رائحة الدم والبارود والحرائق تفوح في البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي للإفراج عن الصحفي اليمني يونس عبدالسلام، المحتجز تعسفيا في سجونها منذ نحو عام.

وقالت في بيان إنه اتهم زورا بالتخابر مع جهات أجنبية، وبعد القبض عليه تعرض للاختفاء القسري لعدة أسابيع، ثم احتجز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة ثلاثة أشهر على الأقل.

وطالبت الحوثيين بضمان سلامته من التعذيب وسوء المعاملة إلى حين الإفراج عنه، وأن تكفل له الاستعانة بتمثيل قانوني والاتصال بعائلته والحصول على رعاية صحية كافية.

يذكر أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي، اعتقل الصحفي يونس عبدالسلام من أحد شوارع العاصمة صنعاء، مطلع أغسطس2021، أثناء خروجه ليلا من منزله وهو بحالة صحية غير جيدة.

وفي وقت سابق قالت أسرة الصحفي عبدالسلام، «إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خاصة بعد عزله في سجن انفرادي، لمدة 3 أشهر، ما أدى لتفاقم حالته النفسية والصحية والتي كان يعاني منها مسبقا، ويمتلك تقارير طبية بذلك».

إلى ذلك رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب ميليشيات الحوثي 152 انتهاكا ضد المدنيين في منطقة خبزة بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد مرور 10 أيام من الحصار الخانق والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة على المنطقة، وسط مقاومة من الأهالي الذين منعوا الحوثيين من محاولات اقتحام القرية.

ووصف سفير اليمن في لندن الدكتور ياسين سعيد نعمان الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في منطقة خبزة بمديرية القريشية محافظة البيضاء بالمأساة.

وقال نعمان في منشور على فيسبوك «الأنباء التي تخرج من خبزة تحمل رائحة الدم والبارود والحرائق، رائحة تجسد مأساة منطقة كل مشكلتها أنها ترفض الظلم وتقاومه.. جبلت على هذا الرفض.

من جهة أخرى، كشفت إحصائية رسمية، عن تضرر أكثر من ثلاثة آلاف مأوى ومخيم للنازحين بمحافظتي مأرب والجوف، خلال الأيام الماضية جراء تدفق سيول الأمطار التي صاحبتها رياح شديدة.

وقال مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب، سيف مثنى، إن أكثر من 2000 مأوى للنازحين بمأرب تضررت؛ وذلك في ظل موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة. واتهم سيف مثنى المنظمات الدولية والإغاثية بالقصور تجاه الأعمال الإنسانية، بعد تعرض مناطق النزوح للتضرر من الأمطار والسيول في المحافظة.

وفي السياق قال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف «إن السيول ألحقت أضرارا مادية جسيمة بحق أكثر من 1200 من النازحين في عدد من المخيمات والمساكن».

مشاهدات يمنية:

• جماعة الحوثي تعدم المواطن محمد حميدان بطريقة بشعة بعد اختطافه بتهمة تعاونه مع الشرعية.

• ميليشيات الانقلاب تواصل استهداف المدنيين بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

• ميليشيات الحوثي تختطف الناشطين مراد البنا وخالد الأنس، وتودعهما أحد سجونها بمدينة إب.