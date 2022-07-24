الجيش الكويتي ينفذ تدريبا بالذخيرة الحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الكويتي أن القوتين الجوية والبحرية ستنفذان رماية تدريبية بالذخيرة الحية الاثنين والثلاثاء المقبلين. وقال الجيش في بيان «إن الرماية ستكون بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه وبمسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور». ودعا البيان المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريب حرصا على سلامتهم. ودعا البيان المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريب حرصا على سلامتهم.

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