3 ملايين لتر مياه للحديدة خلال يونيو

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وجرى تنفيذ 120 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنفيذ 54 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، وتوزيع 120 حقيبة لنظافة الحمامات، وقد استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 ملايين لتر مياه صالحة للشرب خلال يونيو في مديرية الخوجة بمحافظة الحديدة، ضمن مشروع الإمداد المائي والاصحاح البيئي.وجرى تنفيذ 120 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنفيذ 54 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، وتوزيع 120 حقيبة لنظافة الحمامات، وقد استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد.

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