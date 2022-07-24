شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مجلس أمناء للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الجمعية العمومية الحادية عشر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعمالها، اليوم السبت، التى تضم قادة 24 منظمة حقوقية فى 23 دولة، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجرت الانتخابات على 20 مقعدا لعضوية مجلس أمناء المنظمة للدورة الجديدة حتى 2025.

وشهدت الجمعية العمومية تجديد الثقة فى الحقوقى المصرى علاء شلبى لرئاسة المنظمة لدورة ثانية، كما شملت تجديد الثقة فى القيادات المصرية أعضاء المجلس، وعلى رأسهم محمد فائق ومحسن عوض وعصام شيحة ونيفين مسعد لعضوية مجلس الأمناء.

كما أسفرت الانتخابات عن تجديد الثقة فى الحقوقية الكويتية مها البرجس لموقع الأمين العام، والحقوقى الليبى عبد المنعم الحر أمينا للصندوق، وانتخاب الحقوقى الفلسطينى عصام يونس لموقع نائب الرئيس، وكلا من الحقوقى المغربى بو بكر لركو، والدكتورة نيفين مسعد، والحقوقى الاماراتى محمد سالم الكعبى لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.