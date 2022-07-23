شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. الريدز يواصل استعداداته لـ سالزبورج وكلوب يتغنى بمحمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لم تشهد الساعات الماضية الكثير من الأحداث المثيرة في آخر أخبار ليفربول اليوم، حيث يواصل الريدز استعداداته لمواجهة نظيره سالزبورج.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار ليفربول اليوم السبت الموافق 23 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:

ليفربول يواصل استعداداته لـ سالزبورج

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره سالزبورج، ضمن استعدادات الريدز للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق بداية شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره سالزبورج، يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في رابع مواجهاته الودية.



وكشفت قناة القاهرة والناس المصرية، عن إذاعة مباراة ليفربول القادمة الودية على شاشتها يوم الأربعاء المقبل.

وجاء تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي (نايل سات) تردد: 11766، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي؛ معامل التصحيح: 6/5.

ليفربول خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره الاستعدادي، حيث خسر من مانشستر يونايتد برباعية، وانتصر على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، بينما اكتسح نظيره لايبزيج بخماسية.

كلوب يتغنى بمحمد صلاح

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تصريحات عبر الموقع الرسمي، عن ما هو تأثير عقد محمد صلاح الجديد على الفريق ومو نفسه؟"، ليرد: "حسنًا، عليك أن تسأل مو عن ذلك".

وتابع: "لكن محمد صلاح كما هو دائمًا، حادًا، لائقًا للغاية، مليئًا بالرغبة والنجاح ويعمل بجد للغاية، ويعود لائقًا للغاية مو هكذا".



وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح ليس بحاجة إلى مرحلة ما قبل الموسم، يُمكنه بدء الموسم على الفور، ربما يكون بحاجة إلى الموسم التحضيري فقط من أجل الإيقاع وهذه الأنواع من الأشياء، ولكنه ليس بحاجة لفترة إعداد للعمل على الناحية البدنية، لديه موهبة في هذا الأمر ويعمل بجد أيضًا".



واختتم "لذا أعلم أن محمد صلاح سعيد جدًا بل سعيد للغاية، لأننا توصلنا إلى اتفاق معه، نحن كُنا فريقه قبل أن يوقع عقدًا جديدًا، والآن نحن ناديه بالتأكيد وهذا شعور جيد جدًا".