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"استقبل الآن".. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي الودية اليوم

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الإنجليزية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد الودية في نهائي كأس فلوريدا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

آرسنال ضد تشيلسي

وتقام اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال وتشيلسي في المواجهة التي ستقام على ستاد كامبينغ وورلد في الولايات الامريكية المتحدة.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية ، وفي تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي

ولم تحصل أي قناة عربية حتى الآن على حقوق نقل مباراة آرسنال وتشيلسي في الوقت الحالى ولكن المباراة سوف تذُاع عبر القنوات التالية:

  • Sport TV1 Portugal
  • Chelsea TV
  • SuperSport HD 2 alb
  • Ziggo Sport Select HD
  • Max Sport 3 HD
  • SuperSport Premier League
  • Setanta Sports Ukraine HD

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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