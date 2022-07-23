شكرا لقرائتكم خبر عن "استقبل الآن".. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي الودية اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الإنجليزية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد تشيلسي الودية في نهائي كأس فلوريدا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

آرسنال ضد تشيلسي

وتقام اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال وتشيلسي في المواجهة التي ستقام على ستاد كامبينغ وورلد في الولايات الامريكية المتحدة.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي

ولم تحصل أي قناة عربية حتى الآن على حقوق نقل مباراة آرسنال وتشيلسي في الوقت الحالى ولكن المباراة سوف تذُاع عبر القنوات التالية:

Sport TV1 Portugal

Chelsea TV

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

Max Sport 3 HD

SuperSport Premier League

Setanta Sports Ukraine HD

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