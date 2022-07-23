شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف مهدت لجنة أحداث 6 يناير المسرح لقضية جنائية ضد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرضت اللجنة الأدلة بطريقة يمكن للمدعين الفيدراليين استخدامها كإطار عمل للمقاضاة المحتملة



قدمت اللجنة المختارة من مجلس النواب في التحقيق بأحدث الشغب المعروفة إعلامي بالكابيتول 6 كانون الثاني (يناير) أدلة جديدة في جلسة الاستماع التي عقدت في وقت الذروة يوم الخميس بأن دونالد ترامب اتخذ خطوات فعالة لعرقلة مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات، مما يمهد الطريق للمدعين العامين لبناء قضية جنائية ضد الرئيس السابق.



علم الرئيس السابق منذ 15 دقيقة بعد عودته إلى البيت الأبيض من التجمع الحاشد في “إليبسي” أن مبنى الكابيتول الأمريكي يتعرض للهجوم من قبل مؤيديه، ومع ذلك تصرف فقط لإيجاد طرق لإيقاف التصديق عن طريق استدعاء أعضاء مجلس الشيوخ لتقديم اعتراضات، وأظهرت اللوحة.

وعندما أرسل ترامب أخيرًا تغريدة يأمر مثيري الشغب بمغادرة مبنى الكابيتول، كانت الساعة 4.17 مساءً، فقط بعد أن أصبح واضحًا أنهم لم يتمكنوا من احتلال المبنى بالكامل بعد صدهم من قبل الحرس الوطني الذي وصل متأخرًا وتسبب هجوم الكابيتول في فشلت إلى حد كبير.

هذه الإجراءات المتعمدة للمضي قدمًا في العرقلة أولًا، ثم رفض التدخل حتى ينتهي الهجوم بشكل أساسي، عززت حالة انتهاك ترامب للقانون الفيدرالي الذي يحظر عرقلة الإجراءات الرسمية، من خلال العمل والتقاعس.

وخلصت إيلين لوريا، عضوة اللجنة المختارة التي شاركت في قيادة جلسة يوم الخميس، إلى القول: "في النهاية، هذه ليست قصة تقاعس عن العمل في وقت الأزمات. كان الإجراء الأخير لخطة دونالد ترامب الخاصة لاغتصاب إرادة الشعب الأمريكي والبقاء في السلطة ".

تغريدة ترامب التحريضية ساعدت فى ضبط ادعاءات لجنة التحقيق

وضعت اللجنة المختارة، في الواقع، في جلسة الاستماع الأولية، دليلًا على عرقلة إجراء رسمي - وهو انتهاك للقانون الفيدرالي - بطريقة يمكن للمدعين العامين في وزارة العدل أن يتخذوا عرضهم كإطار لمحاكمة محتملة.

بصرف النظر عن تقديم تفاصيل جديدة عن تصرفات الرئيس السابق في 6 يناير، كشفت اللجنة أيضًا عن تفاصيل جديدة ومن المحتمل أن تكون مهمة من الناحية القانونية حول إطار تفكير ترامب والتي يعتقد الأعضاء أنها كشفت عن نيته وفهمه لما حدث في ذلك اليوم.

ركزت اللجنة المختارة بشكل خاص على تغريدة أرسلها ترامب في الساعة 6.01 مساءً، بعد انتهاء الهجوم إلى حد كبير، في إشارة إلى كذبه بأنه فاز في انتخابات 2020، والتي نصت على ما يلي: "هذه هي الأشياء والأحداث التي تحدث عندما يحدث انهيار أرضي مقدس يتم تجريد النصر في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي ".