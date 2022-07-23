شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان.. إخلاء منتجع ليسبوس السياحي بعد أن دمرت حرائق الغابات المنازل والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تم إجلاء السياح والمقيمين من منتجع شهير في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد أن دمر حريق غابات منازل في قرية فاتيرا على شاطئ البحر.

ونشر رجال الإطفاء سبع طائرات وطائرة هليكوبتر لمواجهة الحريق، مع توقع وصول تعزيزات من شمال اليونان.

اندلع الحريق في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) يوم السبت وكان مشتعلًا على جبهتين، إحداهما تتجه نحو قرية فريسا والأخرى داخل فاتيرا.

أفادت وكالة أنباء أثينا أن عمدة ليسبوس الغربية، أمر بإخلاء المنتجع الشاطئي المزدحم كإجراء احترازي، بناءً على نصيحة فريق الإطفاء



ولم يقدم أرقامًا عن عدد الذين تم إجلاؤهم، لكن كانت هناك عدة حافلات وقوارب صغيرة لنقل الأشخاص بعيدًا. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (إي آر تي) إن النيران دمرت منزلين على الأقل.



كما كان رجال الإطفاء في البر اليوناني يكافحون لليوم الثالث على حريق غابات في حديقة داديا الوطنية، أكبر موقع ناتورا 2000 في البلاد معروف بمستعمرة النسور السوداء، في المنطقة الشمالية الشرقية من إيفروس.

وقالت فرقة الإطفاء إن الدخان الكثيف الناجم عن الحريق حال دون عمل طائرات الإطفاء.

درجات الحرارة تشعل الجزيرة اليونانية

دمر حريق غابات في الجبال القريبة من أثينا يوم الأربعاء المنازل وأجبر مئات الأشخاص على الإخلاء بعد هبوب رياح عاتية في وقت سابق من هذا الأسبوع.



كانت أسوأ كارثة حرائق غابات في اليونان في عام 2018 في ضاحية ماتي الساحلية بالقرب من أثينا، مما أسفر عن مقتل 102 شخص، على بعد أميال قليلة من المنطقة المتضررة من حريق الأربعاء.

وأقيمت مراسم تأبين في المدينة الساحلية يوم السبت لإحياء ذكرى الضحايا.

دمرت موجة الحر وحرائق الغابات العام الماضي 103 آلاف هكتار (255 ألف فدان) في اليونان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وتم إحياء ذكرى الضحايا السبت في بلدة ماتي.

في العام الماضي، دمرت موجة الحر وحرائق الغابات 103 آلاف هكتار واسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص في اليونان.

يعتبر ارتفاع درجات الحرارة نتيجة مباشرة لأزمة المناخ وفق العلماء، مع زيادة شدة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومدتها وتواترها.