شكرا لقرائتكم خبر سعيد: البعض يشوشون على إرادة التونسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة توفير كل عناصر النجاح للاستفتاء المقرر عقده غدا، متهما أطرافا لم يذكرها بإحداث تشويش على مستوى الأقمار الاصطناعية.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله بقصر قرطاج وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، ذاكر البكوش.

وشدد قيس سعيد على أهمية نجاح الاستفتاء حتى يخرج صوت الشعب مزلزلا حرا من صناديق الاقتراع، وتطرق اللقاء إلى مسألة التشويش على مستوى الوصلات التي تخص النقل المباشر لتغطية التظاهرات، بسبب استعمال خارجي غير مرخص.

واستنكر رئيس الدولة تعمد بعض الأطراف التي تهاب إرادة الشعب إحداث تشويش على مستوى الأقمار الاصطناعية، واصفا ذلك بغير البريء.

وصرح بأن هذه الأطراف تقطعت بهم السبل فى الأرض، فراحوا إلى الفضاء من خلال توزيع أموال في الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الصناعية.

وأشار قيس سعيد إلى أن هذا التشويش هو الأول من نوعه ليس بالبريء إطلاقا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، كما أكد أن مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من سيخل بواجبه يوم الاستفتاء وقبله وإثر الإعلان عن نتائجه، مشددا على أن كل طرف سيتحمل المسؤولية أمام القانون.