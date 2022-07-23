السيسي: مصر قادرة على توفير حياة كريمة للأجيال القادمة

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وقال في كلمة بمناسبة ذكرى «ثورة 23 يوليو» نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته بموقع «فيس بوك» أمس «إنني علي يقين من قوة عزيمتنا سويا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة في الطريق الذى اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة».وأضاف أن «جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وانسانيا شاملا، وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة».
وتابع «ورغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسببت فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المواتية، إلا أننا قادرون بعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها».
وقال السيسي «وليكن احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز، وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار، وتزدهر فيه التنمية».
وأشار إلى أن «ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى للدولة وغيرت وجه الحياة بشكل جذري، ليس فقط فى مصر، بل في المنطقة بأسرها»، مشددا على ضرورة «تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا، من أجل النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل، ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة، أخذا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة».
وأضاف «إن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي، لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع».
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