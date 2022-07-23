شكرا لقرائتكم خبر أوكرانيا: 39 ألف قتيل للجيش الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أوكرانيا القضاء على 39 ألفا و240 من الجنود الروس، بينهم 240 أمس فقط، منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي وحتى أمس.

جاء ذلك في أحدث بيانات أصدرتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيانات، تم تدمير 1708 دبابات أمس الأول و3929 عربة مدرعة و864 نظام مدفعية و253 منظومة مضادة للطائرات، و113 وحدة للدفاع الجوي، و221 طائرة و188مروحية، وتدمير 714 مسيرة.