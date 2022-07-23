شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة متفائلة بوقف الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، ردا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة ترى تحسنا لفرص التوصل لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات «سنحاول البناء على ذلك».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت الأمم المتحدة عن أملها في البناء على الدبلوماسية التي نجحت في إبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ أوكرانية محاصرة، بما يخفف بشكل محتمل من حدة أزمة غداء عالمية تلوح في الأفق.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، ردا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة ترى تحسنا لفرص التوصل لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات «سنحاول البناء على ذلك».

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة متفائلة بوقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.