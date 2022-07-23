مقتل 8 إرهابيين خلال هجوم في مالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الجيش في مالي أنه تمكن من تفادي هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو.
وذكر في بيان صحفي أنه تم إيقاف عربتين محملتين بالمتفجرات في وقت مبكر من صباح أمس الأول، ثم طوقت القوات المسلحة المنطقة المحيطة بالقاعدة.وأضاف «إن سبعة من المهاجمين قتلوا بعد مواجهة بين إرهابيين مشتبه بهم وقوات الجيش، وتوفي جندي واحد على الأقل متأثرا بجراحه وأصيب ستة آخرون من بينهم مدني خلال المواجهة».
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