شكرا لقرائتكم خبر عن "قادرون باختلاف" ترجمة توجيهات الرئيس السيسى لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم التشريعات التى أقرها "البرلمان" بغرفتى "النواب والشيوخ" مشروع قانون "قادرون باختلاف" الذى تقدمت به النائبة دعاء عريبى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ أكدت أن ذوى الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع فى أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات لمواجهة التحديات، والتوسع فى اختصاصات الصندوق.

وأضافت "النائبة"، أنه تم النص على دور الصندوق فى تشجيعهم وإقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الانشطة المختلفة والتكيف والاندماج فى المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة."

وشددت نائبة التنسيقية، على أن مشروع القانون المقدم منها، ترجمة وانعكاس واضح لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه الفئة الهامة من المجتمع، وضرورة دعمهم بكل الطرق والسبل

وقد أشار تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.