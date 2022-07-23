سريلانكا مطالبة بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين

حثت مجموعات حقوقية دولية الرئيس السريلانكي الجديد على إصدار أوامر فورية لقوات الأمن بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين بعد أن قامت القوات والشرطة بتطهير معسكرهم الرئيسي بعد شهور من المظاهرات بسبب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

مداهمات

بعد يوم من أداء الرئيس رانيل ويكرمسينغ اليمين، داهم مئات من القوات المسلحة معسكرًا للاحتجاج خارج مكتب الرئيس في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وهاجموا المتظاهرين بالهراوات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الإجراء «يبعث برسالة خطيرة إلى الشعب السريلانكي مفادها أن الحكومة الجديدة تنوي التصرف بالقوة الغاشمة بدلاً من سيادة القانون».

كما تعرض صحفيان ومحاميان للاعتداء على أيدي جنود في حملة القمع. اعتقلت قوات الأمن 11 شخصا بينهم متظاهرون ومحامون.

الحقوق الأساسية

وقال ميناكشي جانجولي، مدير قسم جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان: «الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الاقتصادية لسريلانكا تطالب بحكومة تحترم الحقوق الأساسية». «يجب على شركاء سريلانكا الدوليين إرسال رسالة بصوت عال وواضح مفادها أنهم لا يستطيعون دعم إدارة تنتهك حقوق شعبها».

وفي معرض إدانتها للهجوم، قالت منظمة العفو الدولية: «من المخجل أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى مثل هذه الأساليب العنيفة في غضون ساعات من وصولها إلى السلطة».

للمتظاهرين الحق في التظاهر السلمي. وقال كايل وارد، نائب الأمين العام للجماعة: «يبدو أن الاستخدام المفرط للقوة والترهيب والاعتقالات غير القانونية نمط متكرر إلى ما لا نهاية تستجيب فيه السلطات السريلانكية للمعارضة والتجمع السلمي».

سحب الأموال

يتهم المتظاهرون راجاباكسا وعائلته القوية بسحب الأموال من خزائن الحكومة والتعجيل بانهيار البلاد من خلال سوء إدارة الاقتصاد.

ونفت الأسرة مزاعم الفساد، لكن الرئيس السابق أقر بأن بعض سياساته ساهمت في أزمة سريلانكا.

وهددت الاضطرابات السياسية مساعي إنقاذ صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ويكرمسينغ إن محادثات الإنقاذ تقترب من نهايتها.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، للمجلة المالية اليابانية نيكاي آسيا هذا الأسبوع إن صندوق النقد الدولي يأمل في التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

- أدى ويكرمسنغ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء ست مرات، اليمين كرئيس بعد أسبوع من فرار سلفه جوتابايا راجاباكسا من البلاد.

- خرج السريلانكيون إلى الشوارع لعدة أشهر للمطالبة بتنحي كبار قادتهم لتحمل المسؤولية عن الفوضى الاقتصادية التي تركت 22 مليون شخص في البلاد يعانون من نقص في الضروريات.

- وصلت القوات المسلحة والشرطة في شاحنات وحافلات يوم الجمعة لتطهير معسكر الاحتجاج الرئيسي في العاصمة كولومبو، على الرغم من إعلان المتظاهرين عن إخلاء الموقع طواعية.

- شجبت المعارضة السريلانكية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأساليب المتشددة للحكومة.

- تعهد المتظاهرون بالاستمرار حتى استقالة ويكرمسينغ.