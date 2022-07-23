هجوم روسيا يعرضها لمسؤولية أزمة الغذاء العالمية

ضربت الصواريخ الروسية ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود بعد ساعات فقط من توقيع موسكو وكييف اتفاقات للسماح باستئناف صادرات الحبوب من هناك.

ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالضربات الجوية ووصفتها بأنها «بصق في وجه» تركيا والأمم المتحدة، التي توسطت في الاتفاقات.

وكتبت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا، بريدجيت برينك، على تويتر: «يواصل الكرملين تسليح الطعام»، يجب محاسبة روسيا.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن صاروخين روسيين من طراز كاليبر أصابا البنية التحتية للميناء فيما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخين آخرين.

منشآت التخزين

وذكرت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة أنه لم يتم إصابة منشآت تخزين الحبوب وأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو: «استغرق الأمر أقل من 24 ساعة حتى تشن روسيا هجومًا صاروخيًا على ميناء أوديسا، مما يخرق وعودها ويقوض التزاماتها أمام الأمم المتحدة وتركيا بموجب اتفاق إسطنبول». «في حالة عدم الوفاء، ستتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن أزمة الغذاء العالمية».

وصف نيكولينكو الضربة الصاروخية في اليوم الـ 150 من الحرب الروسية في أوكرانيا بأنها «بصق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذين بذلا جهودًا كبيرة للتوصل إلى اتفاق».

وقال مكتب جوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة «يدين بشكل قاطع» الضربات. ضمان النقل

وقال بيان جوتيريش «تعهدت جميع الأطراف بشكل واضح على المسرح العالمي لضمان النقل الآمن للحبوب الأوكرانية والمنتجات ذات الصلة إلى الأسواق العالمية».

«وهناك حاجة ماسة إلى هذه المنتجات لمعالجة أزمة الغذاء العالمية وتخفيف معاناة ملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم. التنفيذ الكامل من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا أمر حتمي».

وخلال حفل التوقيع يوم الجمعة في إسطنبول، أشاد غوتيريش بصفقات فتح موانئ أوكرانيا في أوديسا وتشرنومورسك ويوجني أمام الصادرات الغذائية التجارية، ووصفها بأنها «منارة للأمل ومنارة للإمكانية ومنارة للإغاثة في عالم يحتاجها أكثر من أي وقت مضى».

الحبوب الأوكرانية

وسعت الاتفاقيات إلى تمهيد الطريق أمام شحن ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية وبعض الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة التي أعاقتها الحرب. حيث تعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم، لكن الغزو الروسي للبلاد والحصار البحري لموانئها أوقف الشحنات. كما أظهرت وثائق أن الصفقات التي دعت إلى إنشاء مركز تنسيق مشترك بقيادة الأمم المتحدة في إسطنبول حيث سيشرف مسؤولون من أوكرانيا وروسيا وتركيا على جدولة وتفتيش سفن الشحن.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو إن الاتفاقيات توفر «فرصة لمنع كارثة عالمية - مجاعة يمكن أن تؤدي إلى فوضى سياسية في العديد من بلدان العالم، ولا سيما في البلدان التي تساعدنا». فيما ذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، على تويتر أن إضراب أوديسا الذي جاء بعد وقت قصير من الموافقة على صفقة موانئ البحر الأسود يوضح «الانقسام الدبلوماسي الروسي».

وابل الرصاص

إلى جانب الضربة على أوديسا، أطلق الجيش الروسي وابلًا من الصواريخ على مطار ومنشأة للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما شنت القوات الأوكرانية ضربات صاروخية على معابر نهرية في منطقة جنوبية تحتلها روسيا.

وشكلت الهجمات على البنية التحتية الرئيسية محاولات جديدة من قبل الأطراف المتحاربة لقلب موازين الصراع الطاحن لصالحهم.

في منطقة كيروفوهرادسكا بوسط أوكرانيا، أصاب 13 صاروخًا روسيًا قاعدة جوية ومنشأة للسكك الحديدية. وقال الحاكم أندريه رايكوفيتش إن جنديًا واحدًا على الأقل واثنين من الحراس قتلوا وأصيب 16 آخرون في الضربات بالقرب من مدينة كيروفوهراد.

في منطقة خيرسون الجنوبية، التي استولت عليها القوات الروسية في وقت مبكر من الغزو، أطلقت القوات الأوكرانية التي كانت تستعد لهجوم مضاد محتمل صواريخ على معابر نهر دنيبر في محاولة لتعطيل الإمدادات للروس. ومع ذلك، حافظت القوات الروسية على أراضيها إلى حد كبير في منطقة خيرسون شمال شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

واحتدم القتال بلا هوادة في منطقة دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي، حيث حاولت القوات الروسية تحقيق مكاسب جديدة في مواجهة المقاومة الأوكرانية الشديدة.