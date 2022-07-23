إجراءات طارئة لإنقاذ السكويا من حرائق الغابات

أعلنت دائرة الغابات الأمريكية أنها تتخذ إجراءات طارئة لإنقاذ أشجار السكويا العملاقة من خلال تسريع المشاريع التي يمكن أن تبدأ في غضون أسابيع لإزالة الشجيرات لحماية أكبر الأشجار في العالم من التهديد المتزايد لحرائق الغابات.

المراجعات البيئية

وقد يؤدي التحرك لتجاوز بعض المراجعات البيئية إلى قطع سنوات من عملية الموافقة العادية المطلوبة لقطع الأشجار الصغيرة في الغابات الوطنية واستخدام حرائق منخفضة الكثافة عن قصد لتقليل الشجيرات الكثيفة التي ساعدت في تأجيج حرائق الغابات المستعرة وقتلت ما يصل إلى 20 % من السكويا العملاقة على مدى العامين الماضيين.

وقال رئيس دائرة الغابات راندي مور في بيان: «دون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن تقضي حرائق الغابات على عدد لا يحصى من السيكويا العملاقة الأيقونية». «هذا الإجراء الطارئ لتقليل الوقود قبل اندلاع حريق هائل سيحمي بساتين السيكويا العملاقة غير المحترقة من مخاطر حرائق الغابات الشديدة».

إنقاذ الأشجار

وتدرس حديقة سيكويا الوطنية، التي تديرها وزارة الداخلية، خطة جديدة لزراعة شتلات السيكويا حيث تم القضاء على الأشجار الكبيرة بنيران.

وتم تقديم قانون Save Our Sequoias (SOS)، والذي يتضمن أيضًا بندًا لتسريع المراجعات البيئية مثل خطة خدمة الغابات، مؤخرًا من قبل مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين بما في ذلك الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، التي تضم مقاطعتها سيكويا.

وأشادت المجموعة بإعلان مور يوم الجمعة، لكنها قالت في بيان إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتسهيل تقليص حجم الغابات.