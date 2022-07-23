أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس كازاخستان

وصل الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان إلى جدة اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي «الوزير المرافق»، وأمين محافظة جدة صالح التركي، والقائم بأعمال سفارة المملكة بكازاخستان حسين المحمادي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد عبدالله بن ظافر.



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