الحلبوسي ولعمامرة يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم السبت، وزيرَ خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له".

وبحث اللقاء بحسب البيان "العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، وبما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تعزيز آليات العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".



كما استعرض اللقاء "الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في الأول من تشرين الثاني المقبل في الجزائر، وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".