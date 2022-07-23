مخاوف تهدد منظمو أولمبياد باريس 2024 مع تصاعد الأزمات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المخاوف بشأن التمويل والأمن والموظفين تهدد بإخراج بريق الحدث وانتصار وطني لرئاسة إيمانويل ماكرون

بعد مرور عامين تقريبًا على حفل افتتاح أولمبياد باريس فى فرنسا، أشار تقارير إلى أن المنظمين في حالة قلق شديد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والمال والمكان والتوظيف التي قد تزيل بريق "الانتصار الوطني" الذي وعد به رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

رئيس فرنسا إيمانوي ماكرون الإصلاحي، الذي يعقد اجتماعا مع الوزراء الرئيسيين يوم الاثنين من أجل تقرير التقدم، استثمر شخصيا في نجاح دورة الألعابفى فرنسا ، بعد أن دعم بقوة محاولة المدينة الناجحة لاستضافتها لأول مرة منذ قرن كفرصة لاستضافة الألعاب، بهدف عرض أفضل ما في فرنسا الحديثة.

يعد المنظمون بتقديم معيار جديد للأحداث الضخمة مع ما قالوا إنه سيكون "أكثر الألعاب الأولمبية رصانة وتشاركية واستدامة" حتى الآن، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى استخدام الأماكن الحالية عالية الجودة ومبلغ متواضع نسبيًا قدره 8 مليارات يورو (6.8 جنيه إسترليني) مليار دولار - بالمقارنة، كلفت دورة الألعاب الأولمبية في لندن لعام 2012 ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني، وبلغت الميزانية الرسمية لألعاب طوكيو التي أعيدت جدولتها العام الماضي 11 مليار جنيه إسترليني. سيأتي مليار يورو فقط من 8 مليارات يورو من دافعي الضرائب.



لكن تقارير وسائل الإعلام الفرنسية وتحديثًا ماليًا تم تسريبه مؤخرًا تشير إلى أن الجميع قد لا يذهبون بالكامل للتخطيط لألعاب باريس، والتي ستجلب نحو 9 ملايين معجب و25000 صحفي و14000 منافس من 206 دولة إلى باريس عاصمة فرنسا.

تحديات أمنية ومالية تهدد أولمبياد باريس 2024



تعتبر السلامة من أهم اهتمامات المنظمين، مع الخطط الحالية لحفل الافتتاح في 26 يوليو 2024 والتي تتضمن عروض عالية الخطورة فى المياه حيث يبحر الرياضيون والوفود الوطنية في نهر السين في 162 قاربًا مفتوحًا، تمت مشاهدتها من ضفاف النهر بواسطة 600000 مخطط. مشاهدون.

وبحسب لوموند، فإن التحدي الأمني ​​الفريد لحفل الافتتاح يمنح المنظمين "تخوفا".

وقال قائد سابق للشرطة إنها ستكون "لحظة خطرة" وأن المشاكل الأمنية "أبعد ما تكون عن الحل".



ووفقًا لو جورنال دو ديمانش، فإن الأحكام الأمنية للحفل تشمل غواصي الشرطة وفرق إزالة الألغام والقوات الخاصة على أهبة الاستعداد و"جهد خاص للسيطرة على المجال الجوي للمدينة لمنع هجمات الطائرات دون طيار".

انتقد جاي دروت، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية لعام 1976 في سباق 110 م حواجز وعضو اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1996، الحفل باعتباره مخاطرة لا داعي لها.