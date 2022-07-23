شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ "دعاء عريبى" نائبة التنسيقية فى دائرتها بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها خلال الأيام الماضية، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

وقامت النائبة دعاء عريبى خلال الأيام الماضية، بمرافقة اللجنة المشكلة من وزير الشباب والرياضة لمعاينة مركز شباب طنطا "مركز شباب الساحه الشعبية"، وأعدت اللجنه تقرير مفصل عن حاله المركز لعرضها علي الوزير لتوفير كافه متطلبات واحتياجات المركز علي الفور والبدء في تجديده بمستوى يليق بمدينه طنطا، وذلك بناء علي الطلب المقدم منها للوزير لتوفير متطلبات واحتياجات المركز وتجديده.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .