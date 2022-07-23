شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو كابيلو يُشبه صفقة نابولي الجديدة بمحمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شبه فابيو كابيلو المدير الفني السابق لأندية ميلان وروما، صفقة نابولي الجديدة بالدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

كفاراتسخيليا ينضم إلى نابولي

وكان نادي نابولي، تعاقد مع خفيشا كفاراتسخيليا، لتدعيم هجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الإيطالي، حيث يلعب في مركز الجناح، وذلك عقب رحيل الثنائي دريس ميرتنيز ولورينزو إنسيني.

كابيلو: كفاراتسخيليا يذكرني بصلاح



وقال كابيلو: "لوتشيانو سباليتي فقد كاليدو كوليبالي والذي منح الفريق بأكمله ثقة كبيرة، أنا حريص على معرفة ماذا سيفعل نابولي".

وتابع " خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الجديد تذكرني تحركاته بـ محمد صلاح في بداية مسيرته".

كفاراتسخيليا، يبلغ من العمر 21 عامًا، وحصد جائزة أفضل لاعب في جورجيا عام 2020، وساهم في تتويج لوكوموتيف موسكو الروسي بلقب الكأس.

وفي سياق آخر، يواصل محمد صلاح استعداداته للموسم الكروي الجديد مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حيث خاض العديد من المباريات الودية.

وخاض محمد صلاح مع ليفربول 3 وديات، الأولى أمام مانشستر يونايتد وانتهت بالخسارة برباعية، بينما لعب ضد كريستال بالاس وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل مو هدف.

والتقى في المباراة الثالثة مع لايبزيج وحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، وسجل مو هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره سالزبورج، في آخر ودياته، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يوليو الجاري.