شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ واحدة من أبرز الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية التي ستنطلق فعاليتها اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى.

مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وتنطلق فعاليات مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في تمام الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على أن تنطلق في تمام الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ومن المُتوقع أن يلعب مانشستر سيتي المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل واكر - ناثان آكي - روبين دياز - جواو كانسيلو.

وسط الملعب: كالفين فيليبس - رودري - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - رياض محرز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ومن المُنتظر أن تذُاع المباراة عبر قناة دبي الرياضية الثانية المفتوحة على النايل سات على أن يتولي التعليق المعلق الرياضي عبدالله السعدي، وجاء تردد القناة على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12130 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح Eutelsat 8 West A 8 غرب 11096 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح

بينما ومن المٌقرر أيضًا ان تذُاع المباراة عبر قناة الرابعة العراقية المفتوحة أيضًا على النايل سات ويتولى التعليق المعلق الرياضي على الشمري، وبإمكانكم الحصول على التردد التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Atlantic Bird 2 8 غرب 12563 أفقي 27500 3/4 مفتوح

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ