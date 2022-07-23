هزة أرضية قوية تضرب جنوب إيران

وأكد المرصد، في البيان، أن الهزة شعر بها سكان دبي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت ميناء خمير في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وقالت وكالة إرنا إن جزيرة قشم تعرضت وتحديدا ميناء خمير (بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد)، مساء السبت إلى هزة أرضية بلغت شدته 5.7 درجات على مقياس ريختر.



وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني، أن هذا الحادث وقع في الساعة الثامنة و37 دقيقة و46 ثانية مساء اليوم، عند التقاء خطي الطول الشرقي 55.32 والعرض الشمالي 26.73 وفي عمق 10 كم من سطح الأرض.

هذا ولم ترد أي تقارير بشأن الخسائر المتوقعة من جراء الهزة لحد الآن.