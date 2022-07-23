سلة لبنان تتجاوز الأردن وتصل نهائي آسيا

وكان لبنان قد تخطى نيوزيلندا والصين في طريقه الى النهائي لمواجهة استراليا ومحاولة سرقة اللقب منها يوم غد.

وكان افضل مسجل في اللقاء وائل عرقجي برصيد 25 نقطة وافضل ملتقط كرات سيرجيو درويش برصيد 8 "ريباوند "، وهايك كان افضل ممرر برصيد 4 "اسيست " كما سرق عرقجي 3 كرات واعترض علي حيدر كرة وهي كانت الابرز التي ساعدت لبنان بالوصول الى النهائي.

