انت الان تتابع خبر سلة لبنان تتجاوز الأردن وتصل نهائي آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-23 | 19:43
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تفوق منتخب لبنان على نظيره الاردني بنتيجة 86 - 85 في نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة.
وكان لبنان قد تخطى نيوزيلندا والصين في طريقه الى النهائي لمواجهة استراليا ومحاولة سرقة اللقب منها يوم غد.
وكان افضل مسجل في اللقاء وائل عرقجي برصيد 25 نقطة وافضل ملتقط كرات سيرجيو درويش برصيد 8 "ريباوند "، وهايك كان افضل ممرر برصيد 4 "اسيست " كما سرق عرقجي 3 كرات واعترض علي حيدر كرة وهي كانت الابرز التي ساعدت لبنان بالوصول الى النهائي.
وكان افضل مسجل في اللقاء وائل عرقجي برصيد 25 نقطة وافضل ملتقط كرات سيرجيو درويش برصيد 8 "ريباوند "، وهايك كان افضل ممرر برصيد 4 "اسيست " كما سرق عرقجي 3 كرات واعترض علي حيدر كرة وهي كانت الابرز التي ساعدت لبنان بالوصول الى النهائي.