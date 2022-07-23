إطلاق نار في رينتون يسفر عن قتيل وخمسة جرحى في سياتل الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحقيقات الشرطة تتوصل إلى أن نزاع خارج تجمع كبير أدى إلى إطلاق النار ، ربما من قبل أكثر من مشتبه به



قالت الشرطة إنه تأكد وفاة شخص وخمسة آخرين عولجوا من إصابتهم بأعيرة نارية بعد إطلاق عدة أعيرة نارية في ضاحية رينتون في سياتل بواشنطن، حسبما ذكرت الشرطة.

غرد قسم شرطة رينتون أنه تم استدعاء الضباط قبل الساعة 1 صباح يوم السبت ووجدوا عدة ضحايا، خمسة منهم عولجوا من إصابات. وأكدت الشرطة مقتل شخص في إطلاق النار.

وقالت الشرطة "هذه ليست حالة إطلاق نار نشط".

قالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى نزاع خارج تجمع كبير أدى إلى إطلاق النار على الأرجح من قبل أكثر من مشتبه به.

وقالت الإدارة إنه تم استدعاء العديد من الوكالات للمساعدة بسبب الحشد الكبير.