شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ الصحة العامة مع زيادة حالات جدري القرود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإعلان هو أقوى دعوة يمكن للوكالة أن تصدرها ، مع أحدث إعلان من هذا القبيل لـكوفيد١٩

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض جدري القرود على مستوى العالم حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا - وهي أقوى دعوة للعمل يمكن أن تتخذها الوكالة.

هذه هي المرة السابعة التي يتم فيها إصدار مثل هذا الإعلان منذ عام 2009، وآخرها عن Covid-19، الذي منحته منظمة الصحة العالمية نفس التسمية في عام 2020، ويأتي بعد اجتماع لجنة الخبراء يوم الخميس.

تُعرَّف اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية حالة طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا - بأنها "حدث استثنائي يتم تحديده على أنه يشكل خطرًا على الصحة العامة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض وقد يتطلب استجابة دولية منسقة. ".

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن المصطلح يشير إلى أن الوضع خطير أو مفاجئ أو غير عادي أو غير متوقع، وأنه يحمل آثارًا على الصحة العامة خارج الحدود الوطنية، وأنه قد يتطلب اهتمامًا دوليًا فوريًا.

مدير منظمة الصحة العالمية يحذروقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي إن اللجنة اجتمعت يوم الخميس لمراجعة أحدث البيانات، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء. ومع ذلك، فقد قرر منذ ذلك الحين كسر الجمود بالإعلان عن حالة طوارئ صحية.

وقال: "باختصار، لدينا تفشي انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة من خلال طرق انتقال جديدة لا نفهم عنها سوى القليل جدًا والتي تلبي معايير اللوائح الصحية الدولية". "لكل هذه الأسباب قررت أن تفشي مرض جدري القردة العالمي يمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقًا دوليًا."

وبينما قال إن خطر الإصابة بجدرى القردة كان "معتدلًا" على مستوى العالم، إلا أنه "مرتفع" في أوروبا وكان هناك "خطر واضح لمزيد من الانتشار الدولي".

على الصعيد العالمي، كانت هناك حتى الآن 16016 حالة إصابة بجدرى القرود - منها 4132 حالة في الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية. هو الآن في 75 دولة وإقليم وكان هناك خمس وفيات.

سجلت المنطقة الأوروبية أكبر عدد من إجمالي الحالات، عند 11865، وأعلى زيادة في الأيام السبعة الماضية، مع 2705.

قال الدكتور روزاموند لويس، المسؤول التقني عن جدري القردة في برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وقالت إنه يجب اتخاذ إجراءات لتحديد أسباب المخاطر وتقليل المواقف التي يمكن أن تعرض الناس للخطر حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم. وقالت: "هذه هي الطريقة التي سنصل بها إلى نهاية هذا التفشي".