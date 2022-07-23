شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بين قصف الموانئ وصفارات الإنذار.. الحياة تستمر في أوديسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يجب أن تساعد صفقة الحبوب الجديدة اقتصاد ميناء البحر الأسود - لكن الواقع المرير قد تدهور بسبب ضغوط الحرب

بالكاد بعد 12 ساعة من توقيع موسكو اتفاقًا مع أوكرانيا للسماح بصادرات الحبوب الخاضعة للمراقبة من الموانئ الجنوبية لأوكرانيا، استهدفت روسيا ميناء أوديسا الرئيسي في البلاد - الذي ستتم من خلاله شحنات الحبوب - بضربات بصواريخ كروز.

أثار الهجوم شكوكًا جديدة حول جدوى الصفقة، التي كانت تهدف إلى إطلاق نحو 20 مليون طن من الحبوب لدرء المجاعة في أجزاء من العالم النامي.

في واحدة من أكبر الهجمات على المدينة منذ بدء الحرب، هزت الضربات الجوية المباني في وسط المدينة وأطلقت عمودًا من الدخان كان مرئيًا في جميع أنحاء المدينة.



على الواجهة البحرية في أوديسا، صفق رواد الشواطئ لأن الدفاعات الجوية للمدينة أسقطت صاروخين من أربعة صواريخ، والصاروخان المتبقيان أصابا الميناء.

كان الهجوم على أوديسا واحدًا من سلسلة ضربات روسية عبر أوكرانيا، حيث تعرضت مدينة كروبيفنيتسكي 13 صاروخًا صباح يوم السبت.

وجاءت الهجمات الجديدة بعد ساعات من توقيع موسكو وكييف اتفاقات مع الأمم المتحدة وتركيا تهدف إلى تجنب أزمة غذاء عالمية. من المفترض أن تمهد الاتفاقيات الطريق لشحن ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية وبعض الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة التي أوقفتها الحرب.

وبعيدًا عن الغزو الروسي والهجمات المدفعية المباشرة التي ضربت المدن الساحلية الأخرى في أوكرانيا، لا تزال أوديسا مهددة بصواريخ الغواصات والقاذفات الاستراتيجية، في حين أن ميناءها المزدحم خنق حتى الآن بسبب الحصار البحري الروسي.

أوديسا أوهام بوتين الاستراتيجية

كانت المدينة الساحلية العالمية التي كانت تُعتبر ذات يوم أحد الأهداف العسكرية الرئيسية لروسيا في غزوها، مكانًا في طي النسيان بمبانيها ذات الألوان الفاتحة والشوارع التي تصطف على جانبيها كستناء الحصان والتوت والسنط الأبيض.

كتبت كريستين كارلسكا لموقع “فسجراد انسايت الإلكتروني الأسبوع الماضي: "من الناحية الإيديولوجية، ينظر بوتين إلى أوديسا على أنها قلب إستراتيجيته" نوفوروسيا ". "لقد وقع في شرك الوهم بأن سكان أوديسا ينتظرون المحتلين الروس" لتحريرهم ".



"من وجهة نظر جيوسياسية، أوديسا أمر حيوي للاعبين الإقليميين الآخرين. سيؤدي غزو افتراضي لهذه المدينة إلى زعزعة استقرار معظم المنطقة وفتح البلدان المجاورة لهجوم. مولدوفا ستكون بلا شك التالية إذا سقطت أوديسا