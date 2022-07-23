منظمة: الحوثيون اختطفوا مواطنا يمنيا وأعدموه

قالت منظمة يمنية، اليوم السبت، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قامت بإعدام مواطن بعد اختطافه في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وأفادت منظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان"، في بيان مقتضب، بأن "معلومات تفيد بإعدام الحوثيين للمواطن محمد أحمد عبده حُميدان".

وأضافت المنظمة أنه" تم إعدام المواطن بعد اختطافه من منزله بقرية كَيّده شمال شرق مديربة حيس جنوبي محافظة الحديدة".

وطالبت المنظمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، بالتحقيق في هذه الحادثة.

وتقول منظمات حقوقية يمنية، إن جماعة الحوثي اعتقلت آلاف المعارضين منذ بدء الحرب، منهم من لقوا حتفهم تحت التعذيب في السجون.