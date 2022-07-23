كييف: حصيلة قتلى الجيش الروسي تتجاوز 39 ألفا منذ غزو أوكرانيا

كييف: أعلنت أوكرانيا القضاء على 39 ألفا و 240 من الجنود الروس- بينهم 240 يوم أمس فقط- منذ اندلاع الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي وحتى اليوم السبت، الثالث والعشرين من الشهرالجاري.

جاء ذلك في أحدث بيانات أصدرتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيانات، تم تدمير 1708 دبابة أمس الجمعة و3929 عربة مدرعة و864 نظام مدفعية و253 منظومات مضادة للطائرات، و113 وحدة للدفاع الجوي،

و221 طائرة حربية و188 مروحية.

وتضمنت البيانات تدمير 714 مسيرة للعمليات التكتيكية و 167صاروخ كروز و15سفينة/زورق و 2820 عربة وصهريج وقود و 72 وحدة من المعدات الخاصة منذ بدء الغزو.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.