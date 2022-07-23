22 يوليو , 2022 كييف وموسكو توقعان مع تركيا والأمم المتحدة الاتفاق حول تصدير الحبوب (أ ف ب). وقعت أوكرانيا وروسيا الجمعة في اسطنبول اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة في شأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. ورفضت كييف أن توقع في شكل مباشر الاتفاق مع موسكو التي وقعت اتفاقاً مماثلاً مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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