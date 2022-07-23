الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2153 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 2806 حالات للشفاء، وحالتي وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 293 شخصاً بلقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد.

